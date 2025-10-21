Мъж е задържан за 24 часа заради притежание на наркотик в село Корница

Мъж на 33 години от село Корница е задържан от полицейски служители на Районното управление в Гоце Делчев, след като у него са открити около 196 грама наркотично вещество. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР-Благоевград. Проверката е извършена около 20:00 часа на 20 октомври в района на населеното място. При извършените от полицейските служители действия у мъжа е намерено вещество, което при направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин.

Мъжът е задържан със заповед за срок до 24 часа. По случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Същия ден, в Гоце Делчев, полицейски екип е спрял за проверка лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 22-годишен мъж от село Огняново. При тестване с техническо средство е установено, че водачът е шофирал след употреба на наркотик. Той също е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Миналата седмица при специализирана операция, служители на ОД на МВР – Благоевград задържаха трима мъже в областта за отглеждане и разпространение на наркотични вещества. В село Чуричени бяха открити около 11 килограма сух канабис и 21 растения с общо тегло близо 15 килограма, реагирали положително на същия наркотик. В Благоевград бяха задържани двама мъже – единият с марихуана, а другият с кокаин. В землището на Хаджидимово пък бяха намерени около 35 килограма сух канабис и над 180 тревисти растения.