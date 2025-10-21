Трудова борса за хора, търсещи работа, и работодатели ще има в Панагюрище на 24 октомври

Трудова борса за хора, търсещи работа, и работодатели ще се организира в петък, 24 октомври, от 10:30 часа в Театър Дом-паметник в Панагюрище. Това съобщи директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Панагюрище Галя Бимбашова.

Тя допълни, че инициативата има за цел да създаде възможност за директен контакт между работодатели и хора, търсещи работа, което подпомага за по-бърз и ефективен процес на подбор. На събитието ще участват работодатели от региона и хора с различни умения и квалификации.

Трудовата борса е част от дейностите на Агенцията по заетостта за ограничаване на безработицата и насърчаване на заетостта в общините Панагюрище и Стрелча, уточни Бимбашова.

Преди дни от дирекцията обявиха шест свободни работни места за специалисти с висше образование.