Трудова борса за хора, търсещи работа, и работодатели ще има в Панагюрище на 24 октомври

site.btaТрудова борса за хора, търсещи работа, и работодатели ще има в Панагюрище на 24 октомври
Трудова борса за хора, търсещи работа, и работодатели ще се организира в петък, 24 октомври, от 10:30 часа в Театър Дом-паметник в Панагюрище. Това съобщи директорът на Дирекция „Бюро по труда“ в Панагюрище Галя Бимбашова.
Тя допълни, че инициативата има за цел да създаде възможност за директен контакт между работодатели и хора, търсещи работа, което подпомага за по-бърз и ефективен процес на подбор. На събитието ще участват работодатели от региона и хора с различни умения и квалификации.
Трудовата борса е част от дейностите на Агенцията по заетостта за ограничаване на безработицата и насърчаване на заетостта в общините Панагюрище и Стрелча, уточни Бимбашова.
Преди дни от дирекцията обявиха шест свободни работни места за специалисти с висше образование.
/НН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина