Движението при 163-ти км на АМ „Струма“ в посока София утре ще бъде в една лента, съобщават от АПИ

Утре, 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде ограничено движението в активната лента при 163-ти км на автомагистрала (АМ) „Струма“ в посока София заради подмяна на тол камера. За това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът в участъка в района на село Марикостиново, област Благоевград, ще преминава в изпреварващата лента, а скоростта трябва да бъде ограничена до 90 км/ч.

От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да следват стриктно пътната сигнализация, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността.