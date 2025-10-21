Подробно търсене

Таня Петкова
Потушени са 52 пожара за изминалото денонощие, няма пострадали
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов, архив
София,  
21.10.2025 07:22
 (БТА)

Потушени са 52 пожара в страната за изминалото денонощие, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Екипите на пожарната са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

При възникналите пожари няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 21 пожара, от които девет в жилищни сгради, един в промишлени сгради и др. 

Без нанесени материални щети са 31 пожара, от които 12 в сухи треви и пр.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет. 

/ТНП/

