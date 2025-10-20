Унгария подкрепя България да стане колкото се може по-бързо член на ОИСР, каза президентът на страната Тамаш Шуйок

Унгария подкрепя България да стане колкото се може по-бързо член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), каза президентът на Унгария Тамаш Шуйок след срещата си с българския държавен глава Румен Радев. Унгарският президент е в България по покана на Румен Радев. По-рано днес двамата разговаря „на четири очи“ в сградата на президентската институция.

„България е много важен съюзник за Унгария, а приятелството на г-н президента (Радев - бел. ав.) оценявам както аз, така и цялата унгарска държава. Това приятелство и тази дружба се чувстват не само на най-високо държавно ниво, но и в обществените и политическите връзки във всеки един аспект", каза още Шуйок.

Смятаме за много голяма ценност в Унгария присъствието на българската общност. Това национално малцинство представлява живия мост между двете страни, отбеляза унгарският президент. Ангажирани сме да подкрепяме в бъдеще обучението по български език в Унгария и смятаме за много добра инициатива, че и в България вече започнаха да обучават ученици на унгарски език, каза още Шуйок.

Освен партньорството между двете страни и нашите добри политически връзки на високо ниво, трябва да отбележим развитието на икономическите, културните и туристическите отношения, заяви Шуйок.

България е изключителен партньор в транзитния пренос на газ, тъй като Унгария не разполага с големи източници на енергия и заради това България е изключително сигурен и стабилен наш партньор, гарант за доставянето на газ, посочи Шуйок.

По думите на унгарския президент обща цел и ангажимент е страните от Западните Балкани да станат членове на Европейския съюз. През миналата година, по времето на нашето председателство на Съвета на ЕС, направихме значителна крачка Албания, Сърбия, Черна гора и Молдова да се присъединят към ЕС, каза още Шуйок.

Войната не е решение за разрешаването на какъвто и да е конфликт, независимо дали става въпрос за украинско-руския или за близкоизточните регионални конфликти. Точно заради това сме на мнение, че е много важна инициативата на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, каза унгарският президент. Изключително сме горди, че Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, каза още Тамаш Шуйок.

Миналата седмица Путин и Тръмп се договориха за втора среща на високо равнище за войната, която се очаква да се състои в Будапеща, след като преговорите им в Аляска на 15 август не успяха да доведат до пробив, предаде Ройтерс. Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде още Ройтерс.