Община Сливен търси гъвкав подход преди законовата промяна в определянето на такса смет, каза кметът Стефан Радев

Община Сливен търси гъвкав подход преди законовата промяна в определянето на такса смет, каза на брифинг кметът на Сливен Стефан Радев. Той изрази загриженост относно предстоящата промяна в начина на определяне на таксата за битови отпадъци, предвидена в законодателството и влизаща в сила от 1 януари 2026 г. По думите му новият механизъм крие сериозни административни, финансови и социални рискове както за общините, така и за гражданите.

Съгласно закона, такса смет вече няма да се изчислява на база данъчната оценка на имота, а ще се определя по една от три нови методики: на база брой ползватели, на обем на използваните съдове за отпадъци или чрез закупуване на торби за смет от общината. Радев подчерта, че това е изоставяне на изградена и работеща с години система в полза на „трудноприложими и слабо контролируеми“ нови подходи, които все още не са доказали ефективност.

Като член на Регионалната асоциация на общините „Тракия“ и участник в националните дискусии, кметът заяви, че позицията на мнозинството общини е категорична – настоява се за отлагане на новите правила. По думите му, ако една община не приеме до края на 2025 г. новата наредба, тя ще остане без такса смет през 2026 г., което директно застрашава събирането на един от най-съществените местни приходи и финансирането на дейности като сметосъбиране, почистване, третиране и депониране на отпадъци.

Кметът посочи, че в момента много общини, включително Сливен, търсят начин да си осигурят максимална гъвкавост – чрез изготвяне на наредба, която да бъде подложена на обществено обсъждане и при необходимост приета дори в последния момент. По този начин ще могат да се адаптират бързо – или да продължат по досегашния ред, ако законът бъде изменен, или да приложат новия модел, ако това стане неизбежно.

„Най-реалистичният от новите варианти за големи общини като Сливен е таксата да се определя според броя ползватели на имота. Моделът с торбите изглежда примамлив, но крие опасност от масово заобикаляне и сериозно замърсяване. Ако хората не купуват регламентираните торби, а изхвърлят боклука си в други, нерегламентирани опаковки, системата ще се провали“, коментира Радев.

Според него въвеждането на такса според брой ползватели ще изисква събиране на данни от домоуправители, предприятия и собственици – нещо, което в момента е трудно осъществимо поради липсата на ясен механизъм и задължение по закон. Същевременно той припомни, че собствениците остават юридически отговорни за заплащането на таксата, независимо от това кой реално обитава имота.

Стефан Радев изрази и критика към философията зад законодателната промяна. По думите му тя се представя под лозунга „замърсителят плаща“, но на практика води до прехвърляне на тежестта от бизнеса върху гражданите. Според анализа, около 70% от такса смет в национален мащаб сега се поема от бизнеса, а новата система ще намали този дял значително, особено в общини като Сливен, където натоварването в момента е поравно между бизнеса и домакинствата.

„Това се представя като по-справедливо, но за нас справедливостта е в солидарността – по-заможните да поемат по-голям дял от обществените разходи, а не разходите да се разпределят еднакво между всички“, заяви кметът.

Радев обяви още, че освен промени в Наредбата за такса битови отпадъци, Общината подготвя актуализация и на останалите административни такси, които не са променяни повече от 10 години. Макар и с ниско фискално значение спрямо такса смет (около 380 хиляди лева годишно срещу над 11 милиона от такса смет), тези такси също ще бъдат осъвременени, за да се доближат до средните за страната.

Кметът подчерта, че Сливен е една от областните общини с най-ниски местни данъци и такси на глава от населението и че Общината не предвижда рязко увеличение в размера на такса смет – ако има такова, то ще е в рамките на инфлацията. По-важният въпрос според него остава разпределението на тежестта – между бизнеса и гражданите, между различните видове жилища и между градските и селските райони.

„Ако ни принудят да приложим новия механизъм, ще направим всичко възможно той да бъде възможно най-близък до сегашния модел. Но усилията ни продължават да бъдат насочени към отлагане на закона. Нека първо се види в реални условия как работи тази система, а не да се налага сляпо в национален мащаб“, каза кметът на Сливен.

Стефан Радев добави, че администрацията е отворена към предложения и становища от граждани, свързани с Наредбата за определяне на таксата за битови отпадъци, въпреки че общественото обсъждане е било на 17 октомври.