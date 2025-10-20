Сертификатите на българските речни капитани вече се разпознават автоматично при проверки в целия ЕС след намеса на омбудсмана

След намесата на омбудсмана капитанските сертификати на българските речни капитани вече се разпознават автоматично при проверки в целия Европейски съюз, което гарантира признаването на тяхната професионална квалификация, съобщиха от институцията на обществения защитник.

Проблемът е бил породен от техническа несъвместимост на QR кода, издаван в българските удостоверения за професионална квалификация, който можеше да бъде разчитан единствено от националните органи, обясниха от институцията. Това е поставяло българските капитани в невъзможност да докажат своята правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища на Европейския съюз и е затруднявало упражняването на техния труд.

След постъпила жалба омбудсманът отправи препоръка до министъра на транспорта и съобщенията за извършване на проверка и становище относно предприетите мерки за защита на правата на българските речни капитани и признаването на техните сертификати от европейските контролни органи, посочиха от институцията.

В резултат на препоръката на омбудсмана, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ направи външна проверка на всички видове идентификация на свидетелствата – по QR код, CID и име на притежателя. Агенцията потвърди, че техническите проблеми по междурегистровия обмен между българската и европейската система са напълно отстранени, а към момента всички хора, посочени в жалбата, вече са видими в базата данни на Европейския съюз.

Преди няколко месеца, благодарение на вашата помощ, нашите капитански сертификати бяха признати от европейските власти, пише в писмо, изпратено от българските капитани, цитирано в прессъобщението. „Вие бяхте в основата на това QR кодът да бъде разпознаваем за европейската база данни. Искрено ви благодарим за всичко, което направихте за нас“, се казва още в писмото.