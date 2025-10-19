Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци от домакинствата в Пазарджик, съобщиха от общинската администрация.

В рамките на работния ден на 22 октомври на общински паркинг "Тракия" гражданите могат да предадат лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, лакове, бои, мастила, разредители, домакински препарати, химикали, пестициди и замърсени опаковки. Кампанията няма да обхваща батерии, електроника и електрически уреди.

Целта на инициативата е да се ограничи попадането на опасни отпадъци в общия поток битови отпадъци, да се намали замърсяването на околната среда и да се гарантира безопасност за хората.

Преди дни мобилни пунктове бяха разположени и в градовете Панагюрище и Стрелча.