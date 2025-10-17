Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца, съобщи Мирослав Ценков от АПИ

Пътноподдържащата фирма работи активно по ремонтите по магистралите в страната. Опитват се всички ремонти да приключат предсрочно, до края на месеца, каза на брифинг пред медиите инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ).

Той апелира шофьорите да карат внимателно.

За улесняване на трафика днес сме измислили различни организации за излизане от София. По АМ "Хемус" от 16:00 ч. до 20:00 ч. движещите се от Варна към София ще минават през пътен възел "Яна" - през Горни и Долни Богоров. По АМ "Тракия" от 15:00 ч. ще бъде ограничено движението за тежкотоварни автомобили, а от 14:00 ще им две ленти на излизане от София и една за влизане, посочи Александър Пенков, началник отдел "Ситуационен център" към АПИ.

Той допълни, че има ремонтни дейности на територията на Пазарджик, Сливен и Стара Загора, като при Стара Загора, пътният възел по магистралата от София към Бургас е затворен и трябва да се слезе при Чирпан, за да се стигне до Стара Загора.

Следим движението и ако започнат да се образуват по-големи колони спираме трафика, за да се изтеглят колите в дадена посока. Навсякъде, където е необходимо, има служители на "Пътна полиция", каза Лъчезар Близнаков, от Отдел "Пътна полиция".