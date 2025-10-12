Европейската градска инициатива ще финансира проекти на 94 български общини, каза Делян Балев от звеното за контактна точка към НСОРБ

Европейската градска инициатива (ЕГИ) ще подкрепи проектни идеи на 94 български общини, каза в Албена Делян Балев от звеното за контактна точка към Националното сдружение на общините в Република България пред участниците в дискусия за възможностите, които предоставят ЕГИ и УРБАКТ. Той посочи, че тази програма е част от кохезионната политика 2021-2027 година и цели интегриран подход към градското развитие със съвместно планиране и нива на управление, като ще акцентира и върху участието на гражданите.

Програмата е с пет направления, като целта е по-зелена, по-умна и по-социална Европа, допълни Балев. По думите му тя осигурява до 80% съфинансиране за иновативни проекти. Ще бъдат отпускани средства и за изграждане на капацитет – за обучения, обмен на опит, достъп до бази данни с добри практики на европейско ниво. Подкрепа ще получат 94 български общини, допълни Балев. Последната покана по програмата ще бъде отворена в началото на 2026 г.