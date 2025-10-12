Очаква се през март 2026 г. да бъде открита нова покана към българските общини по програма УРБАКТ

site.btaОчаква се през март 2026 г. да бъде открита нова покана към българските общини по програма УРБАКТ
Очаква се през март 2026 г. да бъде отворена втора покана по европейската програма УРБАКТ. Това каза Райна Попова, държавен експерт, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, пред участниците в информационното събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена. Организатор на събитието е Националното сдружение на общините в Република България.
Програмите по ИНТЕРРЕГ са традиционно разпознаваеми и харесвани от общините, посочи Попова. По думите й причината е, че те дават възможности за решаване на проблеми, свързани не само с инфраструктура, а и с насърчаване на инвестиции в културата, туризма, образованието. Попова допълни, че към настоящия момент почти целият финансов ресурс по програмите вече е договорен. Тя подчерта, че „Дунавски регион“ е отворена до средата на декември, а по втората покана по УРБАКТ, която предстои да бъде отворена през март, ще се приемат проектни предложения до юни 2026 г.
Симеон Петков, ръководител екип „Национална УРБАКТ точка“ в НСОРБ, допълни, че по тази програма работят вече много общини. По думите му този инструмент е за внасяне на нови идеи в местното развитие. Освен това е осигурено съфинансиране от националния орган, като плащанията се извършват в аванс, което облекчава общинските администрации.
/НН/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина