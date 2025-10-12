Очаква се през март 2026 г. да бъде открита нова покана към българските общини по програма УРБАКТ

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
С дискусионен панел, в курортен комплекс Албена, започна годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Албена,  
12.10.2025 12:48
Очаква се през март 2026 г. да бъде отворена втора покана по европейската програма УРБАКТ. Това каза Райна Попова, държавен експерт, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, пред участниците в информационното събитие за Европейската градска инициатива (ЕГИ) и УРБАКТ, което постави началото на Годишната среща на местните власти в Албена. Организатор на събитието е Националното сдружение на общините в Република България.

Програмите по ИНТЕРРЕГ са традиционно разпознаваеми и харесвани от общините, посочи Попова. По думите й причината е, че те дават възможности за решаване на проблеми, свързани не само с инфраструктура, а и с насърчаване на инвестиции в културата, туризма, образованието. Попова допълни, че към настоящия момент почти целият финансов ресурс по програмите вече е договорен. Тя подчерта, че „Дунавски регион“ е отворена до средата на декември, а по втората покана по УРБАКТ, която предстои да бъде отворена през март, ще се приемат проектни предложения до юни 2026 г.

Симеон Петков, ръководител екип „Национална УРБАКТ точка“ в НСОРБ, допълни, че по тази програма работят вече много общини. По думите му този инструмент е за внасяне на нови идеи в местното развитие. Освен това е осигурено съфинансиране от националния орган, като плащанията се извършват в аванс, което облекчава общинските администрации.

