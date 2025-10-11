Подробно търсене

Участниците в управлението дадоха път на държавничеството, каза вицепремиерът Атанас Зафиров

Борислава Бибиновска
Участниците в управлението дадоха път на държавничеството, каза вицепремиерът Атанас Зафиров
Участниците в управлението дадоха път на държавничеството, каза вицепремиерът Атанас Зафиров
В хотел „София Балкан палас“ се провежда XVI-ти Конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ (БСДЕ). На снимката: председателят на БСДЕ Александър Томов и председателят на БСП Атанас Зафиров (вдясно).Снимка: Владимир Шоков/БТА
София ,  
11.10.2025 14:03
 (БТА)

Това управление не е лесно, но то работи, защото участниците в него дадоха път на държавността, на държавническото мислене, оставихме на заден план тяснопартийните си интереси. Това каза вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров в изказване по време на XVI Конгрес на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“. Това управление няма алтернатива, каза той.

По думите на Зафиров, ако това управление го няма, страната ще бъде обхваната от хаос, беззаконие, безвремие и политическа вакханалия.

Зафиров открои и ролята на лявото обединение в управлението на страната. Той отчете успех на лявото обединение, което преди две години е било невъзможно. Според него обединяването на леви партии е върнало левицата на сериозно място в политическия живот на страната. „Сега трябва да намерим начин левицата да се обедини и във всички общини“, смята Зафиров. Той каза, че пример за това обединение е кандидатската листа на коалиция „БСП - Обединена левица“ за изборите за Общински съвет в Пазарджик

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:23 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация