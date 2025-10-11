Вашата клетва е обет пред олтара на родината, каза Росен Желязков пред курсантите от университета "Васил Левски” в Шумен

Вашата клетва е обет пред олтара на родината, каза премиерът Росен Желязков в Шумен по време на тържеството по полагане на клетва на курсантите от университета "Васил Левски” в Шумен.

Днес вие положихте клетва – клетва да служите на род и родина, клетва да служите на българския народ, клетва да служите на миналото и бъдещето на нашето отечество, посочи министър-председателят.

Вие сте 152-ият випуск на това висше учебно заведение, на този български военен университет, който от 1878 г. е ковачница на кадрите на българските въоръжени сили, носител на познанието на военното изкуство, ковачница на достойнството на българските офицери, люлка на държавни глави, председатели на Народни събрания, министър-председатели, добави Росен Желязков.

Клетвата е не просто символичен акт, каза още той.