До 36 месеца трябва да приключат дейностите по проекта за консолидация на паметника на връх Бузлуджа, каза областният управител на Стара Загора

Д-р Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора. Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
10.10.2025
Предстои да започнат дейностите по консолидация и опазване на паметника на връх Бузлуджа, които трябва да приключат в рамките на 36 месеца. Това каза областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов по време на пресконференция за Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранение на идентичността на региона" на Община Казанлък. 

Проектът за паметника „Бузлуджа“ е част от Концепцията. Бенефициент на средствата е Областна администрация, под чието управление се намира монументът, а дейностите ще бъдат извършени съвместно с фондация „Проект Бузлуджа“. 

Д-р Маринов изказа благодарност на екипа на Община Казанлък и на кмета Галина Стоянова за разработването на проекта, както и на всички партньори в Концепцията и посочи, че това е пример как държава и общини работят за благото и за трайни инвестиции. По отношение на туристическия потенциал на областта той посочи, че изразеният лидер е именно Община Казанлък, а в случая става въпрос за проект, натоварен с големи обществени очаквания и интерес, и към него ще се подходи с отговорност. 

Паметникът е спорен, а с този проект ще бъде запазен за поколенията, каза още областният управител и подчерта, че в България е крайно време да започнем да съхраняваме миналото и да го предаваме на поколенията в онзи му вид, в който то заслужава. По думите му проектът ще даде възможност една уникална в световен мащаб сграда не само да носи приходи, но и да привлича чуждестранни туристи, бизнес и общности. Като за начало трябва да се спре разрухата на монумента, което е и предвидено в настоящия проект. Предстои консолидиране на сградата със смяна на дограма, изграждане на покрив и саниране. Впоследствие ще започне и работата по устойчивото реинтегриране на паметника в ежедневието ни, допълни д-р Неделчо Маринов и отбеляза, че той може да се превърне в мултифункционална сграда за конгреси, срещи, развлечения, култура и за „поглед към историята и бъдещето от една немалка височина“. 

Създателят и управител на фондация „Проект Бузлуджа“ арх. Дора Иванова изказа благодарност към Община Казанлък и Областна администрация за това, че проектът е факт. По думите ѝ това е първата постоянна мярка за консолидация, която ще превърне монумента от руина в място с бъдеще. „За мен сградата означава възможности и потенциал, който тепърва ще бъде разгърнат и ще донесе ползи не само за региона по отношение на туризма, но и ще даде на местните жители разнообразие на културни събития“, посочи тя. Арх Иванова отбеляза, че много важна за страната ни е и образователната стойност на обекта, а този проект ще даде възможност да се продължи процесът по превръщането на „Бузлуджа“ в световна туристическа дестинация. 

