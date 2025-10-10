Неосъзнаването на важността на психичното здраве е много голямо предизвикателство, каза д-р Цветеслава Гълъбова

Предизвикателствата пред психиатричната грижа са материално-битовите условия, голямата липса на кадри, но най-голямото предизвикателство е липсата на осъзнаване от страна на обществото и на институциите за важността на психичното здраве. Това каза пред журналисти директорът на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова. Д-р Гълъбова и евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин са инициатори на конференцията "Психично здраве и социална грижа в ЕС и България - правни, етични и обществени аспекти". Психичното здраве е неотменна част от здравето на човека, допълни тя. Проблемите, които имат хората изобщо, пораждат и проблемите за психичното здраве, допълни лекарят.

Към проекта на стандарт за психиатрична помощ, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, имаме много забележки, каза още д-р Гълъбова. Според нея буди недоумение предложението в проекта на стандарта, според което само клиниките с трето ниво на компетентност следва да имат охрана, при положение, че всички пациенти, извършили тежки престъпения, са настанени в държавните психиатрични болници, за които обаче не се предвижда охрана. Заложените изисквания в стандарта за броя персонал в психиатричните болници ще бъде основание да изискваме от държавата съответните средства, допълни д-р Гълъбова. По думите ѝ в областта на психиатрията е много важно да има достатъчно голям брой работещи с пациентите, настанени в стационарите. Освен че липсва персонал, проблем е и средната възраст на сега работещите в психиатричните клиники, каза докторът и посочи, че средната възраст на лекарите е 55 г., а на медицинските сестри - 59 г. От 38 заети сестрински щата, 18 са заети от пенсионери и ако те напуснат, ние ще трябва да затворим две отделения, а това е много голям проблем, допълни тя.

Има вакуум в извънболничната помощ, а по-конкретно в рехабилитацията на болните с психични заболявания, посочи д-р Гълъбова. По думите ѝ е необходима цялостна система за грижа за тези болни.

Да бъде създаден закон за психичното здраве, призова д-р Гълъбова и допълни, че в него трябва да са заложени съвременните норми за лечение на хората с психични разстройства.