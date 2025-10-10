Информационна кампания за превенция на ранните бракове започва в област Търговище. За постигане на максимална ефективност за противодействието на подобна практика усилията си обединяват полицията и различни институции с отговорности по темата, информират от пресслужбата на Областната дирекция (ОД) на МВР.

По този повод в сградата на Областната дирекция на МВР се е състояла работна среща с участието на полицейски служители и представители на институции. Целта е да се набележат конкретни действия, координиращи усилията им за превенция на ранните (детските) бракове и раждания в областта. Превантивната кампания ще бъде реализирана през учебната 2025/2026 година в учебни заведения в областта. Кампанията ще бъде реализирана в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата“.

В работното съвещание участваха служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в дирекцията, инспектори „Детска педагогическа стая“ в районните управления в състава ѝ, както и експерти от Регионалното управление по образованието и от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“, представители на общините в областта, секретарите на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Инициативата е част от националната информационно-превантивна кампания „Бъди смел, бъди добър!“, която се осъществява под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето.

Участниците в срещата се обединиха около предложението през настоящата учебна година да се провеждат регулярни беседи с ученици от седми и осми клас в определени училища както в градовете на област Търговище, така и в някои села, по темата за негативните последици от евентуални ранни бракове. Бяха приети и идеи, възникнали в хода на дискусията – в съвместните беседи с участието на полицейски служители и експерти да бъдат включени и здравни медиатори, които работят в общините на областта, а също – по възможност на някои от беседите да бъдат поканени и родители на тези деца.

Кампанията в област Търговище започва в средата на месеца.

Темата е била актуална и преди години, когато в село Голямо Ново е организирана дискусия – част от проект на Клуба на нестопанските организации в Търговище "Комплексна подкрепа за отглеждане на децата в семейна среда", финансиран от фондацията "Лале" по програмата "Вяра в децата и семейството".