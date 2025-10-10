Окръжна прокуратура - Благоевград предаде на съд обвиняем за отвличане при условия на домашно насилие

Окръжна прокуратура - Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за отвличане с цел противозаконно лишаване от свобода, извършено при условията на домашно насилие, съобщиха от прокуратурата. От там посочват, че през 2024 г. обвиняемият, който е на 21 години с инициали Б.Д., и пострадалата И.С – на 20 години, са живеели заедно на съпружески начала, първоначално във Великобритания, а впоследствие в България.

Отношенията им се влошили, поради поведението на младия мъж, който злоупотребявал с алкохол, вдигал скандали, оказвал психически и физически тормоз спрямо И.С., което довело до прекратяване на връзката им. От прокуратурата посочват, че двамата не общували известно време след раздялата им, но не след дълго обвиняемият започнал да търси младата жена с желание да се съберат, като ходел в дома ѝ в Кресна, следял я и ѝ пишел писма, като правел опити за контакт с нея чрез мобилни приложения и с телефонни обаждания.

На 16 октомври 2024 г. обвиняемият посетил И.С. в Кресна, но недоволен от нежеланието ѝ да разговарят, той упражнил физическо насилие спрямо нея, отправил закани и обиди, буйствал. Обвиняемият насилствено качил пострадалата в автомобила си и потеглил. Стигайки до черен път в близост до гора в покрайнините на Кресна, спрял на безлюдно неосветено място. Отвън упражнил физическо насилие спрямо И.С., след което я оставил сама в безпомощно състояние.

Пострадалата успяла да се свърже по телефона с приятелката си и да обясни местонахождението си. Била открита от близките си и транспортирана за оказване на медицинска помощ. Вследствие на нанесения побой ѝ били причинени множество кръвонасядания, отоци, кръвоизливи, наранявания в областта на лицето, изкълчване в лява лакътна кост, съобщават от прокуратурата. Същата вечер Б.Д. се укрил, като бил установен и задържан от органите на полицията на следващия ден, а впоследствие привлечен към наказателна отговорност.

Непосредствено след инцидента пострадалата И.С. подала в съда искане за налагане на ограничителна заповед срещу обвиняемия. Въпреки влязло в сила съдебно решение, с което на обвиняемия е наложена забрана да доближава пострадалата и да осъществява всякакъв вид контакт с нея, той многократно я нарушавал. За тези негови деяния е образувано друго досъдебно производство, съобщават още от прокуратурата.