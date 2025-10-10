Кампания за раздаване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали ще бъде открита на 13 октомври в Мездра

Кампания за раздаване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали ще бъде открита на 13 октомври в Центъра за социални услуги и дейности (ЦСУД) в Мездра. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Кампанията е на агенцията в партньорство с Българския Червен кръст (БЧК). Продуктите са закупени от АСП по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври в цялата страна, като се очаква над 640 000 души да бъдат подпомогнати с хранителни продукти и с хигиенни материали, посочиха от АСП.

Раздаването на продуктите се осъществява от служители и доброволци на БЧК в над 300 временни пункта в цялата страна. Графиците и адресите на пунктовете за получаване са публикувани на сайта на БЧК: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24431, където всеки може да направи и проверка чрез ЕГН дали е включен в списъците за подпомагане. Проверка може да бъде осъществена и чрез националния кол център на БЧК на телефон 02 492 85 49.

От АСП припомниха, че списъците с правоимащите са изготвени от териториалните дирекции на агенцията на базата на обективни критерии, съобразени с наредбата на министъра на труда и социалната политика и с правото на социално подпомагане към август 2025 година. Сред правоимащите са хора и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г., хора с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година, хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, хора и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други.

Към настоящия момент АСП е сключила общо шест договора за закупуване на хранителни продукти – брашно, макаронени изделия – спагети, стерилизиран зелен фасул, стерилизиран зелен грах, стерилизиран гювеч и захар.

В последващ етап от раздаването ще бъдат включени останалите единайсет вида хранителни продукти, по четири от които към момента АСП е в процес на сключване на договори с избраните изпълнители (стерилизирани белени домати, конфитюр, пиле фрикасе и слънчогледово олио), както и седемте продукта, по които процедурата по обжалване не е приключила (ориз, стерилизирана лютеница, говеждо в собствен сос, говежди кюфтета в бял сос, херинга в доматен сос, стерилизиран зрял фасул и леща).