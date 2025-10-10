Мъж на 54 години получи условна присъда заради непристойни действия по време на концерт в Дупница

Районният съд в Дупница наложи условна присъда "лишаване от свобода" за една година, с изпитателен срок от три години, по отношение на обвиняем, който се призна за виновен в хулиганство, което се отличава с изключителен цинизъм, демонстрирайки брутално незачитане на установените ред, морал и нравствени принципи. Това съобщиха от съда в Дупница.

Съдът е одобрил споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия, след като 54-годишният (неосъждан), се е признал за виновен в това, че на 23 май в Дупница, на стълбите пред Общината по време на музикален концерт пред събралата се публика, в която е имало и деца, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Случаят е по време на концерт за традиционните Майски дни на културата в Дупница.

Мъжът е осъден да плати и разноските по делото за изготвената експертиза в размер на 400 лева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.