Административният съд в Русе заседава по споровете за залата по бадминтон в Русе

Административният съд в Русе проведе заседание по споровете за залата по бадминтон в Русе. Те започнаха по-рано тази година, когато стана известно, че спортният клуб по кендо "Мушин" е спечелил търга за наема на общинското съоръжение в Спортен комплекс „Ялта“, в което тренират през последните десет години бадминтонистите.

Адвокатът на клуба по бадминтон Иво Пазарджиев отчете тогава, че „може би неправилно в процедурата за търга за залата е допуснат за участие клуб, който развива друг вид спорт“.

Община Русе впоследствие издаде заповед, с която да прекрати процедурата. Другият клуб обжалва тази заповед, която беше отменена от Административния съд в Русе. Вследствие на това клубът по бадминтон през април внесе жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу това определение на Административния съд в Русе.

„Тази жалба беше отхвърлена, но ВАС даде в мотивите си задължителни указания, които бяха спазени от Общината. Издадена е заповед в синхрон с указанията на ВАС. Тази заповед обаче сега се обжалва от клуба по кендо“, каза за БТА Пазарджиев.

Председателят на спортния клуб "Мушин" Гаврил Ганчев коментира, че законът е на тяхна страна. „Общинският имот се управлява по Закона за младежта и спорта. Констатира се, че наредба 28 в тази си част е противозаконна, противоречи на закона. От Общината дадоха обяснение, че те са си направили добавка, което е абсурдно. Залата се ползва от клуба по бадминтон, незнайно на какви основания, след като е изтекъл договорът. Ние сме си спечелили търга и искаме справедливост, да ни се даде тази зала, в която да тренираме. Можеше да се направят някои отстъпки, но времето за това отмина“, каза още Ганчев.

Основателят и председател на клуба по бадминтон в Русе Стефан Христов отбеляза, че според него другият участник е допуснат да участва в процедурата неправилно.

„Ние сме клуб, който тази година отбеляза 50-годишнина. Смятаме, че при провеждането на търга беше неправилно допуснат клубът, който спечели. Това е нашата позиция и ние ще си я отстояваме. Те бяха клуб на осем месеца, регистриран на 8 август миналата година. Февруари месец т.г. беше търгът. Нямаха година, както е изискването. Отделно в тръжните документи беше записано, че е зала за бадминтон“, каза още Христов.

Той добави, че залата в спортен комплекс „Ялта“ е била изцяло ремонтирана със средства на клуба по бадминтон.

„Тази зала сме я направили ние. Залата до Захарната фабрика беше национален център по бадминтон. Общината реши да я събори и ремонтирахме изцяло тази зала само със собствени сили и средства – цялостна подмяна на дограми, врати, прозорци, пода сменихме, боядисахме, нагласихме с кортове, подходящи за нашия спорт. Дали сме стотици хиляди лева, за да я направим тази зала за бадминтон. В един момент ни изтече договора и трябваше да се явим на този търг. Смятаме, че търгът беше неправилно проведен. Ще се борим докрай“, каза още Стефан Христов.