Подробно търсене

Двама мъже са задържани за смъртта на 63-годишен мъж край Ракитово

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Двама мъже са задържани за смъртта на 63-годишен мъж край Ракитово
Двама мъже са задържани за смъртта на 63-годишен мъж край Ракитово
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов
Пазарджик,  
09.10.2025 17:48
 (БТА)

Двама мъже са задържани за нанасяне на побой над 63-годишен мъж от Пещера, който по-късно е починал, съобщиха от Областната дирекция на МВР–Пазарджик. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир. След употреба на алкохол между тримата възникнал скандал, който прераснал в побой. 

Веднага след откриването на тялото на пастира бил сформиран екип от криминалисти, инспектори и разследващ полицай. В хода на работата станало ясно, че 41-годишният ракитовец и неговият 29-годишен племенник са нанесли удари на жертвата с дървен прът, както и с ръце и крака, след което напуснали мястото.

Двамата извършители са задържани в ареста на Районното управление – Велинград. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:18 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация