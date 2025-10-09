Близо 90 жени се изследваха за остеопороза в кампания на Регионалната здравна инспекция в Разград. Сред тях бяха и служителите на здравното ведомство в града. Инициативата беше организирана съвместно с Асоциация „Жени без остеопороза“ по повод Световния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва на 20 октомври. Посетителите имаха възможност да попълнят тестове за определяне на личния риск, както и да научат от председателят на асоциацията Ая Лилова кои са основните фактори от начина на живот, които укрепват костното здраве и са критично важни за хората в риск и в напреднала възраст. На всички бяха предоставени и информационни материали по темата.

Кампанията тази година се провежда под наслов „Фрактурите са предотвратими: Не пренебрегвайте остеопорозата, научете личния си риск!“, каза за БТА инспекторът в отдел "Държавен здравен контрол" в РЗИ - Разград Айлин Абтулова. По думите й резултатите от проведената скринингова кампания показват, че 19 от изследвалите се днес пациенти са в норма. Установени са 60 случая на остеопения и девет на остепороза. На тези с отклонения от нормата са дадени насоки за консулт с личния лекар и специалист за допълнителни изследвания и лечение при необходимост.

Абтулова посочи, че това е втора поред за годината съвместна кампания на РЗИ – Разград и Асоциация „Жени без остеопороза“, свързана с остеопорозата. През април е проведена инициатива „Остеопороза на работното място“, като в скрининговото изследване на костната плътност се включи над 60 служители от общинската и областната администрация в Разград.

Здравният инспектор каза още, че прегледите за остеопороза всяка година се посрещат с интерес от страна на гражданите на Разград. Проведените кампании показват, че прегледалите се са с добри резултати от измерването на костната плътност.

От Регионалната здравна инспекция посочиха, че ранната профилактика е най-ефективното средство за ограничаване развитието на остеопорозата и кампаниите за измерването на костна плътност са много важни, за да може да се предприемат навременни мерки за лечение. За профилактика на остеопорозата са необходими правилен хранителен режим с повече калциеви храни, употреба на витамин Д и увеличена двигателна активност, допълниха експертите.