"Възраждане" ще подкрепи криминализирането на разпространението на информация за личния живот без съгласие на човека

Николай Трифонов
Снимка: Никола Узунов/БТА архив (ЛФ)
София,  
09.10.2025 13:48
 (БТА)

Правото на личен живот е изконно на всеки български гражданин, каза Цвета Рангелова от "Възраждане" на заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. Депутатът добави, че „Възраждане“ ще подкрепи предлагания текст. Комисията подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които се създава състав на престъпление, който криминализира разпространението на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. 

Правото на личен живот и неприкосновеността на личния живот е изконно на всеки български гражданин, независимо дали той е публична личност или не, каза Рангелова.

/ТНП/

