"Възраждане" ще подкрепи криминализирането на разпространението на информация за личния живот без съгласие на човека

Правото на личен живот е изконно на всеки български гражданин, каза Цвета Рангелова от "Възраждане" на заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. Депутатът добави, че „Възраждане“ ще подкрепи предлагания текст. Комисията подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които се създава състав на престъпление, който криминализира разпространението на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие.

