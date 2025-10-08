В Кюстендилска област не е установено покачване на нивата на водите в реките след големите валежи, каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

Екипи на Районна дирекция "Пожарна безопасност и зашита на населението" в Кюстендил са извършили обходи на критични участъци от речни корита, мостове, хидросъоръжения в областта. Те са установили, че към момента не са увеличени нивата на водите в коритата на реките. Обходени са река Банщица в района на с. Скриняно, река Бистрица в района на селата Жабокрът и Ябълково, мостовете над р. Струма при селата Тръновлаг и Ямен, и язовир Долистово.

Проверката е установила, че има паднали дървета в коритото на реките при с. Жабокрът и с. Тръновлаг. Изпратени са писма до общините за наблюдение на обектите, съобразно метеорологичните промени.