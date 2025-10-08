Продължават обилните дъждове в Силистренска област. По данни на местната метеорологична обсерватория най-високото измерено ниво на валежите е в Тутракан, където за изминалото денонощие са отчетени около 70 литра дъжд на квадратен метър.

По информация на общинските администрации, въпреки обилните валежи, ситуацията е под контрол, а дежурните екипи остават в готовност при евентуално влошаване на метеорологичната обстановка. По сериозни щети са регистрирани в община Дулово. Кметът инж. Невхис Мустафа съобщи, че са получени сигнали за течове в кметствата на селата Окорш, Вокил, Раздел и Златоклас. Съставена е комисия, която ще обследва щетите на място. Тя ще провери състоянието на местната поликлиника, която е част от Многопрофилната болница за активно лечение в Дулово.

Всички кметове на населени места са уведомени, че трябва да извършат огледи на училища, детски градини, кметства здравни служби и други общински обекти за евентуални поражения.

Според информация, публикувана на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология, червеният код за обилни дъждове в област Силистра остава в сила до утре сутрин, в края на седмицата се очаква времето постепенно да се стабилизира.