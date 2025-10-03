До края на годината АГ болница във Варна реализира програма за репродуктивен скрининг

До края на тази година специализирана АГ болница във Варна ще изпълнява програма за репродуктивен скрининг, съобщиха днес от Общината в крайморския град. Лекарите ще правят прегледи, консултации и диагностика на двойки с репродуктивни проблеми. От програмата могат да се ползват пълнолетни семейства от Варна, които са срещнали фертилни затруднения.

Финансирането е осигурено от Община Варна. Очакванията са скринингът да обхване повече от 150 двойки. Желаещите да посетят лекар, могат да се запишат на тел. 087 95 999 02.

Както БТА информира от 2014 г. до август 2025 г. с подкрепата на програмата за отпускане на финансова помощ за двойки с репродуктивни проблеми във Варна са родени 317 бебета. Повечето от новородените – 167, са момчета. През настоящата година от бюджета за подкрепа на двойките бяха заделени 700 000 лева.