Кметовете във Великотърновско извършват денонощно наблюдение на водоемите, засега ситуацията в областта е спокойна

Кметовете на общините извършват денонощно наблюдение на водоемите и на ситуацията по места, а докладите се предоставят на областния управител. Това съобщи на днешното заседание на щаба за защита при бедствия заради усложнената метеорологична обстановка областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Представителите на институциите докладваха, че обстановката на територията на Великотърновска област е спокойна, но всички екипи са в готовност за реакция при усложняване на ситуацията.

От ВиК „Йовковци“ информираха, че в петък е регистриран 660 л/секунда приток на вода в язовир „Йовковци“. Вследствие на валежите притокът компенсира разхода на вода от язовира, посочи инж. Ангел Стоянов от дружеството.

„Метеорологичната ситуация е сложна като цяло за цялата страна, но не и за Великотърновска област. Нашите станции отчитат различно количество валежи на отделни места в региона, които варират от 10 л/кв. м до 62 л/кв. м за 24 часа. В Дунавския район валежите са 35-40 л/кв. м. Станцията край с. Балван отчита 42 л/кв. м, в Килифарево-43 л/кв. м. В региона не е регистриран снеговалеж. Нивата на реките също не будят тревога“, съобщи Петър Станков от Хидро-метеорологичната обсерватория. В Еленския Балкан количеството дъжд е близко до месечната норма.

От „Електроразпределение Север“ уточниха, че няма населени места без ток.

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева каза, че всички институции работят в синхрон и са в готовност да реагират при необходимост.