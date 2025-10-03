Съдът оправда обвиненият за убийството на 67-годишен мъж в центъра на Кърджали миналото лято

Окръжният съд в Кърджали оправда обвиненият Красимир Иванов за убийството на 67-годишния Назми Мюмюн от Кърджали през август 2024 г., като го призна за невиновен.

Магистратите постановиха мярката за неотклонение на 27-годишния мъж да бъде променена от „задържане под стража“ на „подписка“, до влизане в сила на присъдата.

Красимир Иванов бе обвинен по текстове от Наказателния кодекс – за умилено умъртвяване. Тялото на убития бе открито на 20 август 2024 г. в жилище в центъра на Кърджали. При направен оглед и други процесуално-следствени действия беше установено, че мъжът е убит. В хода на предприетото издирване бяха задържани двама мъже - на 27 г. и на 66 г. Като обвиняем, на по-късен етап, прокуратурата привлече само по-младия мъж - Красимир Иванов. Той получи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според обвинението до фаталния край се стигнало в следствие на спречкване и наранявания при отказани сексуални отношения на обвиняемия с жертвата.

След разпит на днешното заседание и на последния свидетел по делото – дъщерята на убития, бе даден ход по същество. Обвинението, в лицето на прокурор Росица Георгиева, отчете виновността на подсъдимия, на база събраните доказателства, самопризнания, видеозаписи от улични камери и разпити на свидетели. Тя поиска налагане на наказание в среден размер от определеното законово или 15 години лишаване от свобода и мярка за неотклонение „задържане под стража“ до влизане в сила на присъдата. Подчерта също, че психиатричната експертиза на обвиняемия установява, че лицето е с интелектуален дефицит, но може да отговаря за извършените от него деяния.

Адвокатът на подсъдимия – служебно назначеният Станимир Сталев, пледира за невинност, като подчерта, че не са на лице дори косвени доказателства, уличаващи точно Красимир за извършител на убийството. В пледоарията си той посочи, че в дома на убития няма открити никакви следи от подзащитния му. Защитата каза също, че обвиняемият не е бил разпитван в хода на разследването пред съдия, с което не е изпълнено указание на Окръжна прокуратура. Той определи свидетелските показания на разпитаните като противоречиви. Самият Красимир коментира, че не е нападал жертвата, както и че не е имал интимни отношения с него.

Постановената присъда може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред по-горна инстанция, обяви председателят на тричленния съдебен състав Деян Събев.