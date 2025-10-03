Възстановено е нормалното движение в Прохода на Републиката, което беше временно затруднено заради аварирал автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В района на Мишеморков хан то се осъществяваше двупосочно в една лента и трафикът се регулираше от „Пътна полиция“.

Заради лошите атмосферни условия от АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.