Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков, архив
Велико Търново,  
03.10.2025 13:08
 (БТА)

Възстановено е нормалното движение в Прохода на Републиката, което беше временно затруднено заради аварирал автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В района на Мишеморков хан то се осъществяваше двупосочно в една лента и трафикът се регулираше от „Пътна полиция“.

Заради лошите атмосферни условия от АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

/НН/

Към 13:24 на 03.10.2025 Новините от днес

