Момичета и момчета от разградски училища показаха футболни умения и се забавляваха заедно в турнир „Арена Саяна“. Спортната проява под наслов „Не се ограничавай, а се забавлявай“ бе организирана от Саяна в партньорство с Българската асоциация по мини футбол и със съдействието на Българския футболен съюз и програмата „Хайде да ритаме“. Турнирът се проведе в спортната зала на Основно училище „Васил Левски“.

В надпреварата участваха седем отбора от пет училища, разделени в две групи. Учениците бяха от началните класове на разградските основни училища „Никола Икономов“, „Васил Левски“, „Отец Паисий“, „Н. Й. Вапцаров“ и „Кирил и Методий“ в Ясеновец. За малките спортисти имаше грамоти, награди и специални изненади. Турнира уважиха председателят на Областния съвет на БФС в Разград Динчер Къров и старши експертът по физическо възпитание и спор в Регионалното управление на образованието в Разград Иван Петров.

Началото на ученическия турнир „Арена Саяна“ е поставено преди две години. Целта му е да вдъхнови децата да вярват в себе си, да ги отдалечи от вредните навици, да ги възпита в спортен дух и те да открият любовта към спорта. В рамките на турнира до момента са проведени състезания в различни градове в Югозападна, Югоизточна и Северозападна България, които предизвикаха невероятна еуфория и радост във всички участници, каза за БТА един от организаторите Милко Димитров. Той подчерта, че тази есен турнирът се завръща, като първата спирка е Разград. Предстоят ученически състезания в Шумен, Варна, Русе.