Зони за платено паркиране са въведени от днес в Ловеч. Те обхващат централната градска част и квартал „Вароша” и за всяка от тях кратките номера, на които шофьорите трябва да изпращат SMS, са различни.

Поставянето на информационните табели за зоните за платено паркиране започна, видя репортер на БТА. Работното време в центъра е от понеделник до петък, от 8:00 до 17:00 ч., а в стария квартал – седем дни в седмицата в същия часови диапазон. Цената за час за леки автомобили е един лев, а за автобуси – три лева. Месечният абонамент е сто лева, а за служители на общината – 10 лв. Индивидуално паркомясто струва 300 лв. Има и локално преференциално паркиране за живеещи в зоната, чиято цена е 10 лв.

За всички видове абонаменти се предвиждат отстъпки от 5 на сто при предплащане за шест месеца и 10 процента при предплащане за година.

При неправилно паркиране се поставя скоба, глобата е 25 лв.

Възможните начини за плащане в зоните е чрез SMS, електронен талон от обозначени търговски обекти (които още не са оповестени – б.а.), мобилно приложение, позволяващо избор на период между 30 минути и девет часа.

От плащане са освободени хора с трайни увреждания, за които са предвидени специално обозначени места, и превозни средства със специален режим на движение при изпълнение на служебни задължения.

БТА припомня, че зоните за платено паркиране бяха приети от Общинския съвет в Ловеч на юлското заседание. Според вносителя – кметът Страцимир Петков, централната градска част на Ловеч, както и други натоварени зони страдат от сериозен недостиг на паркоместа. Наблюдава се практика на дългосрочно паркиране, включително от хора, които не са жители на района, което ограничава достъпа до свободни места за гражданите, бизнеса и посетителите.

Според кмета въвеждането на платено паркиране ще насърчи ротацията на автомобилите, като по този начин ще увеличи броя на хората, които могат да ползват едно и също място в рамките на деня. Платеното паркиране цели да оптимизира начина, по който гражданите се придвижват в града. Краткосрочните паркирания ще станат приоритет, а водачите ще бъдат мотивирани да използват устойчиви транспортни алтернативи като градски транспорт, велосипеди, пешеходни маршрути. Това ще намали автомобилната зависимост в централната част и ще доведе до по-малко задръствания и по-ниски емисии на замърсители.