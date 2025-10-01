Столична община ще премахне конструкциите на автокъща „Капитолия“ от Борисовата градина, съобщи кметът Терзиев

След години на съдебни процедури, днес имаме окончателно решение в полза на Столична община за премахването на незаконните чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“, където дълги години работеше автокъща „Капитолия“, написа във Фейсбук кмета на София Васил Терзиев.

Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите, съобщиха от Столична община.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община, пишат още от община.

Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти, написа още кметът Терзиев.

БТА припомня, че през април 2022 г. общината е поличила окончателното решение на Върховния административен съд, което допусна предварително изпълнение на заповедта на главния архитект за премахване на незаконните чадъри и бетонови фундаменти на автокъщата.