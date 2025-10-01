Шест специализирани борси за работа ще има в страната през октомври, сочи графикът за месеца, публикуван на сайта на Агенцията по заетостта. Предвидени са и 27 общи трудови борси.

Специализирана младежка трудова борса ще има в Русе на 14 октомври от 10:00 ч. Тя ще се състои в Канев център. На 15 октомври в Кюстендил от 11:00 ч. ще има Специализирана трудова борса, насочена към ромската общност. Тя ще се състои в читалище „Васил Левски“ в кв. „Изток“.

Специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството предстои в Смолян на 22 октомври от 10:30 ч. Същият ден такъв тип борса ще има и в Разлог. Във Варна ще има специализирана младежка трудова борса от 10:00 ч. на 23 декември. Специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството ще има на 29 октомври от 10:00 ч. в Самоков.

По време на трудовите борси търсещите работа могат да видят какви свободни позиции има в тяхното населено място, а компаниите представят своята дейност.