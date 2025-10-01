Стогодишнина от създаването на съвременния Устовски панаир ще се отбележи в Смолян, заявки за участие са дали над 150 търговци

Стогодишнина от създаването на съвременния Устовски панаир ще се отбележи в Смолян, каза за БТА Виолета Филипова – експерт „Връзки с обществеността“ в Община Смолян. Тя допълни, че макар и с история от над 180 години, през 1925 година е поставено началото на съвременния панаир на мястото на старото търговско тържище в смолянския квартал "Устово".

Започнал е като седмичен пазар, през годините той увеличава своята популярност и през 1932 г. има вече общородопски характер. Той е първият Среднородопски панаир и в миналото се е провеждал в местността Ширината. Още през 1847 г. известният пътешественик и изследовател Огюст Викенел е бил на това място и го описва в пътешествията си.

Най-голяма заслуга за реализирането на панаира имат майсторите медникари и предприемаческата общност от "Устово". Събитието е институционализирано и през 1935 г. за провеждането му има два правилника. В началото на 30-те години на миналия век местната власт предприема мерки самите търговци да разположат продукцията си, като се изградят и необходимите съоръжения.

В годините от 1970 г. до 1990 г. Устовският панаир не функционира. Сдружение „Възраждане“ с председател доц. д-р Христо Гиневски го възражда и оттогава досега традицията не е прекъсвана.

Тази година панаирът ще се състои от 3 до 5 октомври. Тази година интересът е много голям от страна на търговци от цялата страна, каза за БТА Геновева Николова - главен експерт в Община Смолян. Към момента са се записали над 150 търговци, като тези, които за първи път ще дойдат в Смолян, са 25.

Панаирът ще бъде открит на площад "Възраждане" на сцената пред народно читалище "Кирил Маджаров 1966". През дните на панаира ще се изявят фолклорните формации "Звъника" и "Звездица", Светла Дукатева, оркестър "Родопско настроение" и фолклорната певица Татяна.