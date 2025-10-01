Партньори от три държави са част от първата среща по проекта на Община Хасково за изграждане на технологичен център за телемедицина

В Хасково се провежда първата среща на трансферните партньори по проекта CARE-GET- “Сътрудничество за напредък в образованието, взаимодействие между поколенията, икономиката и технологичния преход”. Проектът е българският победител във втората покана за иновативни дейности на Европейската градска инициатива, финансиран от Европейската комисия.

Една от дейностите на иновативната идея предвижда преобразяването на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи в Хасково в иновативен медико-технологичен център, който ще се превърне в ключов хъб за телемедицина в региона. Като цел на иновацията, е заложено и привличането на млади образовани хора от Хасковска област и страната, включително и връщане на специалисти, които се развиват извън България, обратно в родното им място, каза за БТА главният експерт от Община Хасково и ръководител на проекта Валентин Спенджаров.

В двудневния форум участват партньори на Община Хасково от италианския град Сиена, латвийския Друскининкай, и гръцкия Комотини. Гост лектори са експертът по иновации Донал О’Херлихи, трансферният експерт Сандра Ранейро и проектният мениджър Романто Минео към Европейска градска инициатива.

От тази среща започва работният трансферен проект с партньорите ни. В момента инфраструктурната част, а именно сградата, където ще се помещава медико-технологичен център, е на етап проектиране и съгласуване, каза Валентин Спенджаров.

В срещата участват и представители от различни институции в Хасково. Поканени са и млади специалисти, родени в Хасково, учили и работили в други региони или извън страната, и които отново са на професионални позиции в града. Единият от тях е д-р Иван Николов, който е завършил медицина в Германия, където е специализирал онкоурология, а от две години е завеждащ Урологично отделение на Многопрофилната болница по активно лечение в Хасково. Участник във форума е докторът по филология Георги Джумайов, който преди година и половина се завръща в родния си град след спечелване на конкурса за директор на Основно училище ОУ „Любен Каравелов“. „Идеята тези млади специалисти да споделят своя опит и мотивацията си да се върнат отново в родното си място, за да се развиват и да продължат да градят личното си и професионално бъдеще тук“, посочи ръководителят на проекта Валентин Спенджрав.

Изпълнението на тригодишния проект започна през декември 2024 година, но официалният му старт беше даден през март тази година от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, кмета на Хасково Станислав Дечев и председателя на Български икономически форум Георги Табаков.

CARE-GET се изпълнява с финансиране от над 5 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, при условие на 20 процентно съфинансиране. Партньори по проекта са Урбасофия, Румъния, Български икономически форум, „Лип Трейд“ ООД, филиала в Хасково на Тракийски университет - Стара Загора, Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково и неправителствената организация Алианс за регионално сътрудничество и развитие.