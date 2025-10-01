Рано е да се говори за коледни надбавки, каза министър Борислав Гуцанов

Много е рано още. Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Това каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в отговор на въпрос дали пенсионерите могат да очакват коледни надбавки. Каквото е необходимо, ще бъде направено, посочи той. Все пак всичко зависи от развитието на икономиката и от реалното финансово състояние на държавата, коментира министърът.

Гуцанов потвърди, че се работи за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, което беше обявено по-рано днес от премиера Росен Желязков.

Радвам се, че успяхме да устоим „швейцарското правило“ и да продължаваме по този начин да увеличаваме пенсиите, коментира Гуцанов. Той спомена и усилията за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора. Гуцанов подчерта, че продължава реновирането на всички 81 дома за стари хора, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

Гуцанов посети днес Дома за стари хора „Надежда“ в София по случай Международния ден на възрастните хора.