Подготовката за въвеждане на принципа "замърсителят плаща" продължава в София, съобщи зам.-кметът Надежда Бобчева

Подготовката за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ продължава в столицата, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на Столична община.

В него се посочва още, че днес е изтекъл срокът за подаване на проучвателните декларации. Към момента няма промяна в начина, по който се декларират данни и се изчислява таксата за битови отпадъци, посочи Бобчева. По думите ѝ това трябва да внесе спокойствие сред гражданите, объркани от противоречивата информация.

От Общината припомнят, че България е длъжна да премине към принципа „замърсителят плаща“ съгласно националното и европейското законодателство. Декларациите, въведени от началото на годината, са с информативен, а не със задължителен характер. Никой няма да бъде санкциониран, ако не ги е попълнил, уточняват от общинската администрация.

Ако държавата не промени курса, новият модел ще влезе в сила от 1 януари 2026 г. Тогава гражданите ще имат достатъчно време да подадат декларациите си, посочиха още от Столична община. “Имаме задължение да спазим закона, но и дълг да пазим интереса на гражданите. Затова не бързаме да натоварим домакинствата с допълнителни разходи, преди да имаме пълна яснота за изискванията,” каза още Бобчева.

Зам.-кметът посочва, че таксата за домакинствата ще нараства, тъй като досега е била изкуствено ниска и непропорционална - бизнесът е плащал значително повече от реалния си дял. Принципът „замърсителят плаща“ цели именно да отстрани тази несправедливост, но дългогодишните отлагания на реформата правят промяната по-рязка, уточни тя.

Бобчева увери, че има план за плавен преход - направления „Финанси и здравеопазване“ и „Зелена система, екология и земеползване“ работят съвместно, за да се спазят сроковете и да се постигне целта за по-чист и по-зелен град, в който по-високите данъци означават по-добро качество на услугата.

От 1 януари 2026 г. влиза в сила принципът „замърсителят плаща“, съответно таксата, която налагаме трябва да бъде съобразена, обясни през януари Надежда Бобчева. Истината е, че таксата за битови отпадъци е социално чувствителна, затова е важно да се намери баланс между размера на самата такса и начина, по който я налагаме, добави зам.-кметът. По думите ѝ това е една важна стъпка по пътя към въвеждането на принципа „замърсителят плаща“.