Община Ябланица ще ремонтира резервоар, част от системата на водоснабдителна група „Видрите”, съвместно с Община Тетевен

Общинският съвет в Ябланица даде съгласие Общината да реализира обект „Ремонт и технологично оборудване на облекчителен резервоар „Кука” съвместно с Община Тетевен. Решението беше взето на днешното заседание, излъчвано и онлайн. Освен това двете общини ще подпишат споразумение за партньорство.

Резервоарът е в землището на тетевенското село Гложене, но обслужва община Ябланица. Той е част от системата на водоснабдителна група „Видрите” за водоснабдяване на град Ябланица. Водоснабдителната система на града е изградена и пусната в експлоатация през 70-те години на миналия век. Първоначално тя е била само с облекчителната шахта, намираща се в местността Кука, откъдето носи и наименованието си.

Облекчителната шахта е с обем шест кубични метра. След въвеждането в експлоатация на системата е установено, че обемът е малък, което води до неефективна работа.

За да се подобри работата на системата, непосредствено до облекчителната шахта през 80-те години на ХХ век е изграден стоманобетонов облекчителен резервоар с обем 160 куб. тона. По неустановени обстоятелства облекчителният резервоар не е въведен в експлоатация.

С течението на времето съоръжението е получило дефекти, които трябва да се отстранят, за да може облекчителният резервоар да бъде годен за въвеждане в експлоатация. Дефектите са: разрушена част от покривната плоча над входа за водните камери; липсваща циментова замазка по дъно, стени и таван; демонтирани и изчезнали арматури, фасонни части и тръбни системи; липсващи пасарелка на сухата камера, стоманени врати на входовете и стоманени стълби за обслужване на резервоара.

Община Ябланица е подсигурила финансиране за проектиране, авторски и строителен надзор. След проектиране на обекта, одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж Общината ще кандидатства за финансиране и на строително-монтажните работи.

Общинският съвет в Ябланица даде съгласие за реализирането на обекта, попадащ в границите на община Тетевен, от водещия партньор – Община Ябланица, като също даде и съгласие финансирането и възлагането на необходимите за неговата реализация дейности – проектиране, упражняване на авторски и строителен надзор, строителство, да бъдат извършени изцяло от Община Ябланица.

С решението беше даден мандат на кмета на Община Ябланица да сключи споразумение за партньорство за реализация на проекта с Община Тетевен. Според споразумението страните уреждат отношенията си във връзка с реализирането на обекта, както следва: споразумяват се да бъде реализиран обект „Ремонт и технологично оборудване на облекчителен резервоар „Кука“, като подсигуряването на финансирането и възлагането на необходимите за неговата реализация дейности – проектиране, упражняване на авторски и строителен надзор, строителство, да бъдат извършени изцяло от Община Ябланица. Скица, акт за собственост, виза за проектиране, одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж да подсигури Община Тетевен; процедурите по възлагане на необходимите обществени поръчки ще се проведат от кмета на Община Ябланица в качеството му на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки; страните предоставят на кмета на Община Ябланица пълномощия за изпълнение на всички необходими дейности по подготовката и провеждане на процедурите.