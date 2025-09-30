Кризата с водата в Северна България е чисто управленска и политическа, заяви депутатът от ПП „Възраждане“ Ивелин Първанов

„Кризата с водата в Северна България не се дължи нито на климатичния фактор, нито на понижения дебит или природния явления, а е чисто управленска“. Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ивелин Първанов на пресконференция, която организира заедно с Глория Данчева, общински съветник от групата на ПП „Възраждане“ в Общински съвет – Априлци в Националния пресклуб на БТА в Троян.

По думите му в продължение на десетилетия снабдяването с вода на областните градове Плевен и Ловеч е пренебрегвано, докато се стигне до ситуация, при която безстопанственото отношение започна да дава отражение. „Виждаме, че причината не е просто в потреблението на водата, причината е управленска и политическа, защото в тези два града ВиК дружествата са в държавния холдинг, където управлението е държавно и политическо. Назначеното ръководство на ВиК холдинга е политическо, фигурите, които ги оглавяват на регионално ниво, също са политически“, добави той.

По думите на Първанов язовир „Черни Осъм“ е представян и пред плевенчани, и пред ловчалии като панацеята, която ще разреши проблема. „Ясно е, че тук отново е взето едно политическо решение и трябва да бъдат усвоени едни пари от държавния бюджет. За да бъде обществеността готова да преглътне тези харчове, трябва да се създаде криза. И тази криза се създава по изкуствен начин“, заяви той.

„Най-важният проблем е, че строителните компании, които в продължение на десетилетия печелеха от държавни поръчки, в случая останаха без поръчки, и трябва да им се възложи нещо в дългосрочен план, от което да печелят. Затова е измислен язовир „Черни Осъм“, един проект с може би 40-годишна давност, който на два пъти е бил отхвърлян по решения на специалисти“, добави депутатът от ПП „Възраждане“.

Сред аргументите, които Първанов посочи против строителството на язовира, са установеното наличие на уранова руда в определени земни пластове в Тетевенско и Троянско, промените в климата, предизвикани от строителството на голям воден басейн на северния склон на Стара планина, влиянието върху поминъка на местните хора и зоните в „Натура 2000“.

Първанов посочи, че решението на проблема е намерено още в края на 80-те години и това е язовир „Сопот“. По думите му, въпреки пониженото си към момента ниво, той е в състояние да захранва и Ловеч, и Плевен с вода. „Проблемът е, че тръбопроводът, който го е свързвал, отдавна е окраден, но трасето, в което са били положени тези тръби, все още съществува“, заяви депутатът. Разрешението за свързване на язовир „Сопот“ към магистралния водопровод, може да отнеме половин година, смята той.

Сред причините за съществуващата криза, той посочи пренебрегването на собствените водоизточници в Ловеч и Плевен чрез сондажи в по-дълбоките пластове и наличието на незаконни водохващания по водопровода. „Ако имаме единна стратегия преодоляване на кризата, язовир „Черни Осъм“ става напълно излишен“, заяви депутатът.

В отговор на журналистически въпрос относно подготвяния нов Закон за водите, той посочи, че позицията на партията е, че общините трябва да се разпореждат сами със своите ВиК дружества. „Този ВиК холдинг беше създаден в ущърб на българския интерес. Против сме тази обща държавна политика, която не отчита регионалните особености“, заяви Първанов.