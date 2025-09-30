Община Златарица няма просрочени задължения и общински дълг към края на първото шестмесечие на годината

Община Златарица няма просрочени задължения и общински дълг към края на първото шестмесечие на тази година, показва информацията за текущото изпълнение на бюджета на общината за полугодието, представен пред Общинския съвет на днешното му редовно заседание. Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните три години е нула процента при допустими до 15 процента. Съотношението на наличните към 30 юни 2025 г. задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните четири години е 5,17 на сто при допустими до 15 процента. Съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните четири години е 44,20 на сто при допустими до 50 процента. Съотношението на наличните просрочени задължения към отчетените за последната година разходи е нула процента при допустими до 5 процента. От анализа на представените показатели може да се направи извод, че общината е спазила ограниченията, наложени от Закона за публичните финанси.

След извършени промени уточненият план на бюджета на Община Златарица към 30 юни 2025 г. е в размер на 14 778 743 лв. Преходният остатък по банкови сметки към същата дата общо е 4 148 251 лв. и е както следва: наличности по бюджетни банкови сметки 3445 620 лв., наличности по сметки за чужди средства -181 144 лв. и наличности по сметки за средства от Европейския съюз 521 487 лв. Отчетените приходи към 30 юни 2025 г. са в размер на 659 508 лв. и са формирани от имуществени данъци и неданъчни приходи.

Общинските съветници се запознаха с информация за разчетите за финансиране на капиталови разходи, с подробен отчет за сметките за средства от Европейския съюз и от Държавен фонд „Земеделие“, както и с отчет на сметките за чужди средства.

Заради няколко проекта беше направена компенсирана промяна в приходната и разходната част на разчетите на Сметките за средства от Европейския съюз. Те са свързани с рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в община Златарица, доставка и монтаж на оборудване за читалище „Развитие 1885“ в града, модернизиране на професионалното образование и обучение.

Общинският съвет прие информация за транспортното обслужване в община Златарица през 2025 г., според която към момента то се извършва от две транспортни фирми. Те обслужват един град и 23 села с население общо 4367 души.

Общинските съветници се запознаха с информация за трите действащи пенсионерски клуба на територията на община Златарица – в общинския център и селата Горско Ново село и Сливовица, както и за затворилия клуб в Росно. Бяха разгледани състоянието им, техните проблеми и перспективи за развитие на дейността за 2025 г.

На заседанието беше приета Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребално-обредната дейност, ползването и благоустрояването на гробните места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Златарица.

Общинският съвет взе решение за прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлен имот в урбанизираната територия на златаришкото село Чешма.

Общинските съветници упълномощиха кмета на Златарица Петър Ганев да представлява Община Златарица на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на 9 октомври. При невъзможност да присъства той, там ще се яви заместник-кметът Денчо Тодоров.