В сложната геополитическа реалност България е конструктивен партньор, заяви Наталия Киселова на среща с ръководители на дипломатически мисии

В сложната геополитическа реалност нашата страна е конструктивен, предвидим и надежден партньор в постигането на целите на Европейския съюз (ЕС), заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е домакин на работна закуска с ръководители на дипломатически мисии у нас. В събитието участват посланици на държави членки на Европейския съюз, информира парламентарният пресцентър.

Председателят на Народното събрание подчерта, че България полага усилия за задълбочаването на сътрудничеството по ключови въпроси за страните от ЕС и подчерта важността на парламентарните връзки, се посочва в съобщението.

Киселова е отбелязала също, че високо оценява възможността да информира посланиците за дневния ред на законодателната институция и да обмени мнения с тях по важни за Евросъюза теми. Тя е подчертала, че с тези държави България споделя общи фундаментални ценности - свобода, равенство, справедливост и уважение към човешкото достойнство, и поддържа интензивни контакти на всички нива.

Преди няколко месеца пред участниците в Конференцията на председателите на парламенти на страните от ЕС в Будапеща, Унгария, Наталия Киселова заяви, че силата на ЕС е в неговата възможност да се реформира, основавайки се на фундаменталните си ценности - чувство за социална справедливост, солидарност и желание за мир в Европа.

