Паметникът „Майка България“ в Плевен тази вечер е осветен в червено в знак на подкрепа към кампанията за борба със сърдечно-съдовите заболявания

Паметникът „Майка България“, разположен в началото на Скобелев парк - музей в Плевен, тази вечер е осветен в червено в знак на подкрепа към кампанията за борба със сърдечно-съдовите заболявания.

Това беше решено на последната сесия на Общинския съвет в града, след като до местната управа беше постъпило писмо от Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България с апел за подкрепа на световната кампания. Повод е Световният ден на сърцето, който всяка година се отбелязва на 29 септември.

Инициативите по повод Световния ден на сърцето тази година са обединени под мотото „В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. На днешния ден в цял свят, по призив на федерацията, традиционно се осветяват в червено значими национални обекти в знак на подкрепа на борбата със сърдечно-съдовите заболявания. Община Плевен подкрепя кампанията за поредна година.

В Световния ден на сърцето Дружеството на кардиолозите в България организира и друга инициатива под мотото „Изкачи се с кардиолога си“. В Плевен проф. д-р Снежина Тишева, д-р Константин Господинов и д-р Надя Славчева поведоха участниците в изкачването по стълбите до паметника „Майка България“ с посланието „Движението е здраве за сърцето“. За БТА проф. Тишева каза, че плевенчани са откликнали ентусиазирано, както е било и миналата година в парк Кайлъка. Тя добави, че най-важното е, че тук дружно присъстват кардиолози от различни болници в града, което значи, че грижата за сърцето ги обединява.

Сред присъстващите беше Пенка Христова на 68 години, пациент с кардиологичен проблем. Тя беше дошла в солидарност към кампанията със сина си и снаха си, които са кардиолози. Тя се стреми да ги подкрепя, за да могат те да се грижат добре за своите пациенти.

От Регионалната здравна инспекция в Плевен съобщиха, че по повод Световния ден на сърцето медицински център „Света Марина“ организира групи за здравословен начин на живот. Програмата е под мотото „Моето здраве е в моите ръце“. Поканени са хора между 20 и 60 години, загрижени за своето и на семейството си здраве. Програмата е напълно безплатна, като в рамките на един месец ще се проведат индивидуални и групови инициативи, целящи подобряване на здравния статус.