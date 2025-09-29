Пловдивчани отбелязаха Световния ден на сърцето с инициативата „Изкачи се с кардиолога си“

В Световния ден на сърцето - 29 септември, пловдивчани се включиха в инициатива под мотото „Изкачи се с кардиолога си“.

Гражданите се събраха пред надписа Plovdiv Together, в подножието на стълбите на Каменица, на главната улица в града. Заедно с кардиолога проф. Мария Токмакова те изкачиха символично стъпалата. Целта на кампанията е да насочи вниманието към профилактиката и активния начин на живот като най-добра защита срещу сърдечно-съдовите заболявания.

„Фокусът днес е върху превенцията на сърдечно-съдовите заболявания и как можем да се предпазим, тъй като знаем, че те все още, освен че са водещи в негативната статистика, са и една от най-честите причини за преждевременна смърт - това е смърт при млади хора в трудоспособна възраст, тогава, когато това е най-ненавременно и нежелано", каза за БТА проф.Токмакова.

Тя посочи, че идеята на този ден е да бъдем позитивни, не толкова да си напомняме за негативната статистика, а да си кажем какво можем да направим, а според нея всеки от нас може да направи много. „Това е борбата с традиционните рискови фактори, тези на които можем да повлияем – наднормено тегло, повишено артериално налягане, липса на физическа активност и правилно хранене“, каза специалистът. По думите ѝ това са общоизвестни и основополагащи принципи, на които трябва да учим и децата си, защото това са навици, които се залагат и изграждат в ранна възраст и се затвърждават впоследствие в целия жизнен цикъл.

„Ако можем да си пожелаем днес, това е и символиката на събирането ни тук, пред стълбите на Каменица и символичното им изкачване, с което да заявим нашето намерение да бъдем точно такива – правилно и здравословно мислещи, активни и движещи се - на всеки колкото му е възможно, но с ясното съзнание, че реално това е начин, по който можем да повлияем на съдбата си, на бъдещето си, на здравето си“, каза професорът.

Според нея трябва да знаем за храненето, да избягваме неправилния начин на живот, да се стремим към така наречената средиземноморска диета, която е богата на риба, плодове и зеленчуци. „Нито едно от тези действия самостоятелно няма да е толкова ефективно, колкото комплексният подход, а именно и правилно хранене, и движение, и стремеж към оптимално тегло, и възможност за повлияване на останалите рискови фактори“, подчерта в заключение проф. Токмакова.

Световната сърдечна федерация съветва хората по света да се движат активно поне 25 минути дневно в продължение на 25 дни през септември. Според експертите само половин час физическа активност всеки ден може да предотврати до 80% от сърдечно-съдовите заболявания – въпреки това всеки трети възрастен остава физически неактивен.

Сърдечно-съдовите заболявания като инфаркт и инсулт са една от водещите причини за смърт в света, като засягат милиони хора всяка година.

Тази вечер се очаква Сахат тепе да засияе в червено и така градът да се присъедини към глобалната инициатива, в рамките на която знакови места по света се обагрят, за да напомнят за борбата със сърдечно-съдовите заболявания.

Инициативите в Пловдив са част от националната програма на Дружеството на кардиолозите в България, което традиционно организира събития в различни градове на страната, за да напомни, че здравото сърце зависи от ежедневните ни навици. Тази година мотото е „В ритъма на сърцето”, а целта е да бъдат спасени милиони животи чрез профилактика, повишена физическа активност и осигуряване на достъп до съвременно лечение.