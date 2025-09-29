Подробно търсене

Община Добрич се включи в Европейската седмица на спорта #BeActive

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Европейската седмица на спорта #BeActive започва в Община Добрич. Тя включва демонстративни тренировки и състезания в едни от най-популярните спортове като футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, тенис. Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Добрич,  
29.09.2025 16:55
 (БТА)

Община Добрич се включи в Европейската седмица на спорта #BeActive (Бъди активен). В спортен комплекс „Простор“ се провеждат демонстративни тренировки и състезания, в едни от най-популярните спортове, като футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, тенис, както ще има и награди. 

„Това, което се случи вчера е доказателство, че когато човек е последователен и има дисциплина и с труда, които си положил, резултатите идват. Благодаря на всички спортни отбори от град Добрич, че се стремите нашите деца да имат подобни резултати. Вярвам, че един ден ще го постигнем заедно и с подкрепата на Община Добрич, и с Министерството на младежта и спорта“, каза при откриването кметът на Добрич Йордан Йорданов. Той благодари и на ръководството на Средно училище „Петко Р. Славейков“ за организацията. 

„Изключително се радвам, че тази седмица на спорта съвпадна с успеха на нашите волейболисти. Надявам се тези успехи във всички спортове да растат и да стават все по-големи. Радвам се също, че съм в Добрич, един град с много традиции в спорта. Спортът ни обединява, спортът ни прави по-силни, по-здрави, помага да избегнем редица зависимости, изгражда приятелства за цял живот. Пожелавам на всички да се забавлявате, по-добрите да победят, а наградите са за всички вас“, каза и заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов. 

Гости на празника бяха също и директорът на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ към Министерството на младежта и спорта Теодорина Тодорова- Петканин, която е и координатор за България на проекта „Европейска седмица на спорта“, заместник-кметовете на Община Добрич Павел Павлов и Владимир Трендафилов, както и председателят на постоянната комисия по спорт и младежки дейности към Общински съвет – Добрич Йордан Иванов.  

В демонстрационните игри се включиха децата от клубовете по волейбол, футбол, баскетбол, лека атлетика и други. 

/ТТ/

