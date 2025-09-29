Продължава режимът на водата, обявен в началото на юли, в село Киреево, съобщи кметът на община Макреш Митко Антов

Продължава режимът на водата, обявен в началото на юли, в село Киреево, защото няма достатъчно вода във водоизточника, съобщи кметът на община Макреш Митко Антов по време на днешното заседание на Общинския съвет.

Антов уведоми общинските съветници, че дебитът на водоизточника към този момент е още по-нисък – 325 милилитра в секунда. В началото на юли, когато е наложен режимът на водата в селото, той е бил около 450 милилитра в секунда.

Кметът на Макреш информира общинските съветници за подаден сигнал от гражданин до националния омбудсман за така определения режим на водата. По думите му, изготвен е отговор до институцията на омбудсмана.

В ситуацията, в която се намираме, ВиК операторът не беше изпълнил едно от задълженията си – да осигурява водоноска с питейна вода, каза още кметът на община Макреш. Кметският наместник на Киреево потвърди, че в селото вече се доставя питейна вода.

Режимът на водата в село Киреево е въведен от 9 юли със заповед на кмета на община Макреш по предложение на видинското дружество „Водоснабдяване на канализация“.