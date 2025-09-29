Столичната община започва реконструкция на язовир „Иваняне-2“

Столичната община започва днес реконструкция на язовир „Иваняне-2“, съобщава кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

София няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие, отбелязва Терзиев. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно, посочва Терзиев.

Язовир „Иваняне-2“ е добър пример. Преди две години държавата планираше ремонт за над 2 млн. лв. по линия на Държавната консолидационна компания – модел, който в миналото често е носил повече съмнения, отколкото резултати, коментира столичният кмет. Вместо това решихме да поемем отговорността сами, заявява Васил Терзиев.

Той информира, че Общината започва реконструкцията на язовира със средства от бюджета на СО – за три пъти по-малко пари (743 810 лв.), но със същия резултат. Това е начинът да покажем, че може да се работи ефективно, прозрачно и в интерес на хората, коментира Терзиев.

По думите му, сегашното състояние на язовира е рисково – полуразрушен преливник, компрометирана стена и неработещ изпускател. Това създава реална опасност за хората в районите „Люлин“ и „Банкя“. С реконструкцията ще подсигурим укрепване на стената, нов преливник и изпускател и модерна система за контрол, информира кметът.

Работи се и по всички останали язовири, за които отговаря Общината. Два от тях са неизползваеми и настояваме държавата да вземе решение за ликвидацията им. На тези в експлоатация правим текущи ремонти, почистваме речните корита и поддържаме стените, пише Терзиев.

Паралелно върви и голямата ни програма за почистване на реките в София – 71 км речни корита, по които работим едновременно и с ускорени процедури. Целта е една – повече сигурност и спокойствие за хората, посочва още Терзиев.