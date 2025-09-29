Работим по създаването на фонд за бъдещето на младите пилоти, каза за БТА председателят на АБАИ Тодор Иванджиков

В момента се работи по създаването на фонд за бъдещето на младите пилоти. Това каза в интервю за БТА седмица след края на Седмата въздушна обиколка на България Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ).

Седмата въздушна обиколка на България според организаторите ѝ превърна Габрово в център на авиацията за един ден. Обиколката спря на летище „Алфа Метал“ край с. Междене, Габрово.

„Опитвам да създам фонда чрез авиокомпании и банки, за да можем да финансираме деца в неравностойно положение. Да им дадем път, а после със заплатите лека-полека ще върнат тези пари. Трябва да намерим начин да им помогнем в началото – това е най-трудният момент. След това, като станат пилоти, ще могат да се изхранват и да си връщат заемите. В Англия има такива практики, в чужбина има, искам да направя тази практика и в България“ каза за БТА Иванджиков.

Той посочи, че Габрово е неслучайно избран и допълни: „Тук има база и тук има потенциал – Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ и Техническият университет (ТУ). Това е среда, която може да подготви бъдещи инженери, механици, пилоти на дронове и авиационни специалисти от ново поколение", обясни председателят на АБАИ.

По думите на Тодор Иванджиков АБАИ вече работи в посока създаване на авиационни паралелки. Идеята е чрез сътрудничество с Техническия университет да се обединят експертният опит на АБАИ в лицето на неговите членове: Военната академия, Висшето военновъздушно училище и водещи дрон компании, с академичния капацитет на ТУ. Това би позволило създаването на специализирани профили за авиоинженери и механици.

В същото време АБАИ си партнира с Техникума по механоелектротехника в Габрово за разработване на учебна програма за специалност „Безпилотни летателни апарати“ (БЛА). Целта е още от гимназиален етап младежите да имат достъп до съвременни знания и практики, които да ги подготвят за реална кариера в авиацията. Професията, свързана с БЛА, е една от най-перспективните в глобален мащаб – тази индустрия се развива с изключителна динамика и вече обхваща не само класическите приложения в наблюдението и видеозаснемането, но и критични сфери като логистика, земеделие, медицина, опазване на околната среда и сигурност.

„Дроновете и безпилотните системи ще бъдат част от ежедневието ни през следващото десетилетие – от въздушни таксита и куриерски услуги до аварийни спасителни мисии. Това е професия на бъдещето, която ще отваря врати за младежите в България както у нас, така и в целия свят“, посочи още Иванджиков.

Според него Габрово е град с богата индустриална история и традиции в иновациите. Именно в града може да бъде поставено началото на изграждането на цялостна авиационна екосистема – от средното и специалното образование, през висшето, до създаването на нови бизнес възможности и технологични компании. Тази приемственост ще позволи младежите не само да получат качествено образование, но и да намерят реализация в собствената си страна, като допринасят за развитието на една високотехнологична и стратегически важна индустрия.

По думите на Иванджиков от три години АБАИ развива мащабна менторска програма, която включва срещи в средни, основни и професионални училища, дни на отворени врати и празници на авиацията, на които се поставят световни рекорди. Идеята е младежите да бъдат вдъхновени и да усетят духа на авиацията отблизо.

„Искаме младите да почувстват вкуса на полета и свободата на небето. Когато веднъж го изпитат, те знаят, че това може да бъде тяхното бъдеще,“ заяви още Иванджиков.

Той посочи, че именно в тези два дни – тук, в Габрово, и в Ихтиман – се е почувствал още по-мотивиран и вдъхновен в своята мисия, защото е видял щастието в очите на младежите и увереността, с която те са излизали от самолетите – по-мотивирани и решени да следват мечтите си.

Според Иванджиков именно малките летища са ключът към развитието на сектора. Те не са просто площадки за хоби полети, а бъдещи логистични хъбове, бизнес центрове и основа за интегриране на дронове и летящи таксита.

„Ако не ги развиваме, губим стратегическото си бъдеще,“ категоричен е председателят на АБАИ.

Авиоекспертът посочи, че следващата голяма инициатива на АБАИ е Интер Дрон Експо 2025, където те освен съорганизатор на изложението са и организатор на експертния форум Unmanned Aviation Dialogues: Civil, Defense and Future Perspectives. Събитието ще се проведе на 1 октомври от 10:00 ч. в Интер Експо Център – София и ще събере водещи специалисти от индустрията, науката и публичния сектор.

„Каним всички, които се интересуват от дрон технологии и иновации, да се присъединят – това ще бъде мястото, където ще се очертае бъдещето на безпилотната авиация у нас“, каза Иванджиков.

„Авиацията е колективна професия – от пилота и инженера до техника и диспечера. Само чрез сътрудничество можем да изградим устойчиво бъдеще,“ подчерта Тодор Иванджиков.

Според него успехът в авиацията винаги е бил резултат от изградена система на партньорство и доверие – всеки участник в процеса трябва да бъде сигурен в професионализма и отговорността на останалите. Тази култура на екипност е онова, което АБАИ се стреми да насърчи и в своята работа – както с младежите, така и в рамките на европейските си проекти и международните си партньорства. Затова асоциацията не се ограничава единствено до работа с младежите в България, а активно участва в редица европейски проекти по програми Erasmus+ и Horizon Europe.

По информация на АБАИ следващия месец стартира и нов международен проект – FutureWings, координиран от Özel Data Koleji Bağlıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Турция), в партньорство с АБАИ (на английски BAIA) и водещи европейски организации. Проектът има за цел да разработи и внедри учебни програми за електрически и хибридни авиационни двигатели в обучението по поддръжка на въздухоплавателни средства, с фокус върху намаляване на въглеродните емисии и устойчивото развитие. В рамките на FutureWings ще бъдат създадени обучителни модули, AR/VR платформи и симулационни среди за подготовка на авиационни техници и инженери според най-новите технологични тенденции.

„С този проект показваме, че можем да работим заедно – индустрия, образователни институции и европейски партньори – за да изградим бъдещето на зелената авиация. Това е пример как международното сътрудничество може да доведе до реални решения в полза на младите и на обществото,“ допълни Иванджиков.

Той обърна внимание и на политическите аспекти. Вече три години и при смяната на няколко правителства АБАИ последователно настоява за отпадане на ДДС и акцизите върху горивата за учебните авиационни центрове – първата и най-необходима стъпка, която ще облекчи достъпа на младите хора до авиационното обучение.

По думите на Тодор Иванджиков докато в България все още чака такава реформа, в съседна Румъния държавата вече финансира обучението за частен пилотски лиценз (PPL) за младежи до 23-годишна възраст. Там дори за тези, които не попадат в програмата за държавно финансиране, цените на курсовете са значително по-ниски от българските. Затова днес в Румъния има десет пъти повече пилоти, а летищата разполагат със съвременна инфраструктура и необходимия парк за обучение.

„Нашето искане е ясно – първо държавата да премахне ДДС и акциза, за да направи обучението по-достъпно, а след това да насочи средства за финансиране на образованието на най-изявените и перспективни млади лидери. Това ще бъде истинска инвестиция в бъдещето – не само за авиацията, а и за цялото общество. Ако не го направим днес, утре ще бъде твърде късно“, подчерта председателят на АБАИ.

Тази стъпка обаче не може да бъде изолирана, смята Иванджиков – тя изисква държавна стратегия, която да ангажира няколко министерства – на транспорта, на образованието, на икономиката и иновациите, на финансите. Само чрез обща визия и съвместни действия можем да създадем основите на едно устойчиво бъдеще за българската авиация и за младите хора, които ще бъдат нейния гръбнак.

Затова АБАИ предлага създаването на национална програма „Млади в авиацията“, която да обедини усилията на държавата, университетите и индустрията. В рамките на програмата младите хора ще получават подкрепа за обучение – от мотивационни полети и първи стъпки в дрон технологиите, до професионална подготовка за пилоти, механици и инженери.

В заключение Иванджиков цитира един от колегите си авиатори във Фейсбук: „Посяването на семената предшества събирането на реколтата.“ Авиацията в България има нужда именно от тези семена – млади хора, подкрепени със знания, ресурси и визия – за да даде утре своята силна и устойчива реколта, заключи Иванджиков.