Общо 138 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗ). Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. Пожарникарите са реагирали на общо 165 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които пет в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства и други.

Без нанесени материални щети са 124 от възникналите пожари, от тях 69 са в сухи треви, горска постеля и храсти, пет в стърнища, 43 в отпадъци и други.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства, 13 за оказване на техническа помощ (отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, оказване съдействие на други структури и ведомства), три за оказване помощ на пострадали граждани.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.