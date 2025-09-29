Общинският съвет в Болярово гласува еднократна финансова помощ за ученици от социално слаби семейства

Дали Община Болярово да отпусне еднократни помощи за ученици от социално слаби семейства ще гласува на днешното си заседание Общинският съвет. Предложението на кмета Христо Христов е общо 6850 лв. да бъдат разпределени между 141 нуждаещи се деца, които се обучават в двете общинските училища и филиалите на Детска градина (ДГ) „Здравец”. Материалите за сесията са публикувани на уебстраницата на местната администрация.

Средно по 48,6 лв. на дете е помощта, която се планира да бъде разпределена за възпитаници на Средното училище (СУ) „Д-р Петър Берон” в град Болярово, на Основно училище (ОУ) „Стефан Караджа” в едноименното село, както и на децата, записани в единственото детско заведение в общината. Средствата са за закупуване на дрехи, обувки и тетрадки, също и за извършване на медицински изследвания на новоприетите 18 децата в ДГ „Здравец”. Еднократни помощи бяха отпуснати и в началото на миналата учебна година. Такива бяха разпределени между 81 ученици.

На съветниците днес се предлага да утвърдят и предоставяне на еднократно финансово подпомагане на възрастни, на база на постъпили заявления от нуждаещи се. Очаква се 3020 лв. да бъдат разпределени между 16 жители на общината, предимно хора със здравословни проблеми.

Сред 13-те точки в предварителния дневен ред е докладна от заместник-кмета Нина Терзиева с информация за готовността за новата учебна година. Общо 217 ученици се обучават в двете учебни заведения в общината. В ДГ „Здравец” са обхванати 73 деца, разпределени в трите филиала – в град Болярово, в с. Стефан Караджово и в с. Воден, сочи публикуваната информация.

Съветниците в Болярово ще разгледат предложение за изменение на Общия устройствен план, отнасящ се до поземлен имот от 71,28 хектара в землището на село Попово. То е във връзка инвестиционно намерение за строителство на фотоволтаичен парк и подстанция, постъпило от „Комплекса опитна станция - Ямбол” ЕООД. Имотът се намира в най-западния край на землището на селото, в местност Гащите, на границата със землището на с. Добрич, Елховско.

За одобрение от Общинския съвет е внесен и проект на План за действие на община Болярово за периода 2025-2027 г., част от изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.

В предварителния дневен ред са включени няколко точки, отнасящи се до разпореждане с общинска собственост. Сред тях е предложение за продажба чрез публичен търг на шест автомобила, които са излезли от употреба и не се използват от общината. Друго проекторешение е да бъде обявен публичен търг за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя, предвидена за трайни насаждения. Тя се намира в землището на с. Голямо Крушево и е с площ 183 167 кв. м в местността Кабата. Определената начална тръжна цена е 55 лв. на декар, пише в докладната.