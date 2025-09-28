Жителите на село Труд блокираха временно движението по Карловско шосе. Те продължават безсрочните си протести и за втора поредна неделя с настояване за възстановяване на автобусна линия №1 и нормална транспортна връзка с Пловдив.

За пореден ден сме тук в изпълнение на нашите обещания за безсрочни протестни действия, докато община Марица не подсигури качествен градски транспорт за хората от Труд, които да ходят на работа и на училище в Пловдив безпрепятствено, каза пред БТА Галина Тошева, председател на сдружение „Бъдеще за село Труд“, организатор на протестите за надежден градски транспорт от селото към Пловдив. По думите ѝ кметът на община Марица вече няколко години устойчиво избягва темата. Участието му в проблема е разменяне на кореспонденция с институции и негово участие в срещи при затворени врата с различни ресорни институции.

Миналата неделя на протеста започна подписка с искания за организиране на междуселско събрание с участието на представители на общините Марица и Пловдив. Към днешна дата подписката е подкрепена от над хиляда жители на селото, каза още Тошева и допълни, че днес за последен ден се събират подписи, за се даде шанс на хора, които не са успели да се подпишат. Следващата седмица подписката ще бъде депозирана в деловодствата на общините Марица, Пловдив и кметството в село Труд. Пред БТА съпредседателят на „Бъдеще за село Труд“ Станимир Тончев каза, че има намерение в следващата седмица да връчи лично подписката на министъра на транспорта Гроздан Караджов по време на заседание на транспортната комисия към Народното събрание.

Според Димитър Вълчев, жител на село Труд, отношението на община Марица към селото е „безхаберно“ - освен транспортът, и ВиК инфраструктурата е много зле и през ден има проблеми с водата. Той каза, че сутрин и вечер пътникопотокът от работещи и ученици към Пловдив и обратно е огромен. Междуградските автобусни линии, които преминават през селото, са често препълнени и не спират в Труд. Разписанието на влаковете не отговаря на нуждите на учениците и работещите, и не е реална алтернатива. Маршрутна линия №5 е с нередовни курсове, препълнени микробуси и липса на елементарни условия за пътуване. По думите на Димитър Вълчев голям процент от родителите на ученици (почти 100%) са принудени да ги карат до града чрез кооперативи, като едната седмица ги кара единият родител, другата седмица - друг и така до училищата се возят и прибират примерно по четири - пет деца. Това според него допринася допълнително за трафика в града, а това са доста коли около 200 – 300 само с ученици. Работещите в града масово ползват личните си автомобили за транспорт до Пловдив , който е само на 4 км от селото.

Жителите на село Труд от години водят последователна борба за възстановяване на автобусна линия №1 като нормална транспортна връзка с Пловдив. През този период жителите организираха протести, събираха подписки, сезираха институциите и дори привлякоха подкрепата на местния бизнес, но въпреки това адекватно решение така и не е намерено.

Преди дни жителите на селото обявиха безсрочни протести, първият бе на 21 септември и ще се провеждат всяка неделя до намирането на адекватно решение.